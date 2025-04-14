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14 апреля, 18:50

БЕТСИТИ Битву морей посетили более 20 тысяч болельщиков

БЕТСИТИ Битва морей.
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В Калининграде 13 апреля прошла БЕТСИТИ Битва морей, в которой сошлись футбольные клубы «Балтика» и «Сочи».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 28-й тур.
13 апреля, 18:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
2:0
Сочи

Встреча была объединена концепцией БЕТСИТИ Дерби. Первый матч из этой серии прошел 9 марта в Сочи и получил название БЕТСИТИ Битва стихий. В нем сыграли партнеры букмекера — «Сочи» и «Урал».

Приморский «Сочи» олицетворял стихию воды, а промышленный «Урал» — огня.

Второй матч серии стал БЕТСИТИ Битвой морей. Хозяева представляли сильное и непреклонное холодное Балтийское море, а гости — теплое Черное море, где под покровом легкости скрывается неописуемая мощь.

БЕТСИТИ Битва морей.

Перед матчем команды подготовили зрелищные видеоролики с анонсом встречи, а пришедших на стадион болельщиков ждали активности от БЕТСИТИ и «Балтики».

Зрители матча могли принять участие в беспроигрышной лотерее и выиграть мерч БЕТСИТИ и «Балтики», а главным призом была игровая консоль Sony PlayStation 5 в кастомном оформлении.

Также на стадионе работали футбольные аттракционы и фотозона БЕТСИТИ Битва морей. Атмосферу праздника создавали DJ и ведущий.

БЕТСИТИ Битва морей.

По официальным данным лиги, игру посетил 21391 зритель, а победу в БЕТСИТИ Битве морей со счетом 2:0 одержала «Балтика».

Следующее БЕТСИТИ дерби в Первой лиге пройдет уже 26 апреля. В Екатеринбурге встретятся «Урал» и «Балтика».

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