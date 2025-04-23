Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 21:22

Бикфалви заявил, что ушел из «Урала» из-за Шатова: «Он сказал, что не хочет видеть меня в команде»

Эрик Бикфалви.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви заявил, что покинул клуб из-за Олега Шатова, когда тот вошел в тренерский штаб команды.

«В Екатеринбурге меня очень любили. У меня оставалось полтора года по контракту. Пришел новый тренер, мой бывший одноклубник. Он сказал, что не хочет меня видеть в команде, а президент клуба пошел у него на поводу. Не хотелось оставаться, чтобы не возникали конфликты. Было понятно — раз тренер не хочет меня видеть, я не смогу больше тренироваться и выкладываться на 100 процентов, забивать много голов. Уже не будет хороших отношений, стабильности. Тогда я понял, что нужно уходить. Для меня это было очень легко. Не думаю, что я — тот, кто проиграл. Что касается бывшего одноклубника — у него даже нет лицензии, он моложе меня, но ему потакали во всем. Не хочу вдаваться в детали, потому что результаты говорят сами за себя. Пока он себя хоронит», — приводит Gazeta Sporturilor слова Бикфалви.

Бикфалви выступал за «Урал» с января 2017 года по февраль 2025 года. Он забил 61 гол и сделал 22 результативные передачи в 227 матчах за команду из Екатеринбурга.

Сейчас 37-летний румын выступает на родине за «Оцелул».

15
Олег Шатов
Эрик Бикфалви
Футбол
ФК Урал
Читайте также
«Лацио» недоволен серией А из-за переносов матчей после смерти папы римского
Житель Великого Новгорода рассказал о жестоких порядках в местной ОПГ
Кардиолог назвал первый признак проблем с сердцем
12-летняя фигуристка обвинила тренера Медовикова в домогательствах
Почему главного русофоба спортивного мира назвали «клиническим идиотом»
В Киеве раскрыли итоги встречи в Лондоне по конфликту на Украине
Популярное видео
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Шинник»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Алания»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сочи»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сокол»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Балтика»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Уфа»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Шинник»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя