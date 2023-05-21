Билялетдинов: «Рубин» и «Балтика» не будут мальчиками для битья в РПЛ»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на выход казанской команды в РПЛ.

«Доволен, что «Рубин» снова будет играть в РПЛ. Рад и за «Балтику». Казань и Калининград — это футбольные регионы. Вчерашний матч показал, что эти две команды не будут мальчиками для битья в РПЛ. «Рубину» надо оставлять все, как есть», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

В матче 32-го тура первой лиги, который прошел 20 мая, «Рубин» обыграл «Балтику» (1:0) и официально оформил выход в РПЛ. «Балтика» также примет участие в чемпионате России в следующем сезоне.