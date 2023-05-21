Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 17:22

Билялетдинов: «Рубин» и «Балтика» не будут мальчиками для битья в РПЛ»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на выход казанской команды в РПЛ.

«Доволен, что «Рубин» снова будет играть в РПЛ. Рад и за «Балтику». Казань и Калининград — это футбольные регионы. Вчерашний матч показал, что эти две команды не будут мальчиками для битья в РПЛ. «Рубину» надо оставлять все, как есть», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

В матче 32-го тура первой лиги, который прошел 20 мая, «Рубин» обыграл «Балтику» (1:0) и официально оформил выход в РПЛ. «Балтика» также примет участие в чемпионате России в следующем сезоне.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rinat-bilyaletdinov-rubin-i-baltika-ne-budut-mal-chikami-dlya-bit-ya-v-rpl/
Ринат Билялетдинов
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Балтика
ФК Рубин (Казань)
0
Читайте также
Костомарова могут выписать в конце мая? Роман все еще в реанимации, но хочет домой
Фигуристы Косторная и Куница помолвлены и планируют свадьбу
Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска российскими силами
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Тюмень» в следующем сезоне будет выступать в первой лиге

Григорян: «Кубань» была, есть и будет. Forever! Аминь!»