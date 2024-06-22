Президент «Чайки»: «При таких зарплатах игроков футбол в России никогда не окупится»

Президент ФК «Чайка», бизнесмен Андрей Чайка в интервью «СЭ» порассуждал о том, почему футбол в России никогда не будет окупаемым.

— Но вы согласны с тем, что футбол в России не окупается? Что тогда вас заставляет год за годом вкладывать в клуб немалые средства?

— Интересный вопрос. А что такое в вашем понимании окупаемый футбол?

— Выйти хотя бы в ноль.

- Модель окупаемости известна - это когда клуб зарабатывает на трансферах, получает доходы в матчдэй, от продажи прав на трансляции, мерчандайзинг и спонсорство. Например, какая-та большая фирма дает «Манчестер Сити» миллиард долларов, понимая, что выиграет от этого сотрудничества в плане имиджа, привлечения аудитории, завоевания новых рынков и прочего.

— У нас так не работает?

— Нет. Выделили, например, клубу 600 миллионов, он на них живет. Такая вот окупаемость. А, допустим, может ли условный ФК «Тамбов», получив эти деньги, заработать на матчдэй 700 миллионов? Это нереально.

Возможно, что-то могут заработать такие клубы, как «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Динамо» — команды с традициями.

Но здесь же все упирается еще и в уровень зарплат футболистов. А при нем вряд ли что-то окупится — как в первой лиге, так и в РПЛ.

— Неадекватные зарплаты?

— Завышенные. Если бы клубы жили по средствам, на свои деньги, таких зарплат бы у нас не было. Неоправданные цифры...

Понимаю, когда футболист едет за рубеж на меньшие деньги, но он ставит перед собой серьезные спортивные задачи, хочет чего-то добиться. А есть, например, более талантливый игрок. Ему в России дали контракт, он купил квартиру, машину, его все устраивает. Много переоцененных ребят...

Система у нас такая, многое «перегрето», агенты, все дела. Сегодня у тебя футболист играет за 100 тысяч рублей и никому не нужен. А потом благодаря тренеру начал забивать, отдавать. И в следующем году требует уже в семь раз больше, так как посчитал себя великим мастером! А на самом деле особо-то в профессиональном плане не вырос... И получается, он проведет пару игр в РПЛ и пропадает. Это я все подвожу к ответу об окупаемости футбола в России. Ее не будет при таких зарплатах!