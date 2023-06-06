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Сегодня, 20:47

Болельщики «Шинника» обратились к губернатору Ярославской области

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Фанаты футбольного клуба «Шинник» обратились к губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, в письме фанаты черно-синих отметили позитивную динамику в развитии клуба и предложили главе области оставить на своем посту генерального директора Сергея Кулакова.

Отмечается, что обращение во многом связано с тем, что недавно Михаил Евраев сообщил о выборах генерального директора ярославского клуба.

В сезоне-2022/23 «Шинник» занял 7-е место в первой лиге, набрав 46 очков в 34 матчах.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/30985/1005149541_bolelschiki_shinnika_obratilis_k_gubernatoru_yaroslavskoy_oblasti
Футбол
Первая лига
ФК Шинник
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