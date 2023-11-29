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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 13:04

Бояринцев назвал справедливой свою отставку из «Сокола»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев в комментарии для «СЭ» назвал причину своей отставки с поста главного тренера «Сокола».

«Было хорошее начало чемпионата, а потом 2-3 матча не выиграли. Совсем серия затянулась: никак не могли перевернуть ситуацию. Последнее поражение дома от «Кубани» было досадным. Руководство приняло вполне справедливое решение. Тренер — первый, кто несет ответственность за результат. Надо двигаться дальше. Хороший город, хорошая команда. Клуб набрал достаточное количество очков, чтобы продолжить борьбу за выступление в ФНЛ. Можно ли было выступить лучше? Наверное, можно. Адекватно расстались, пожали руки», — сказал Бояринцев «СЭ».

Бояринцев возглавлял «Сокол» с мая 2023 года. Об отставке 45-летнего специалиста было объявлено в среду, 29 ноября.

Команда занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 20 очками в 20 матчах.

Денис Бояринцев
Футбол
Первая лига
ФК Сокол (Саратов)
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Денис Бояринцев отправлен в отставку с поста главного тренера «Сокола»