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Сегодня, 22:23

Бояринцев не исключил, что «Сокол» возьмет игрока из РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев высказался о возможных подписаниях командой игроков РПЛ.

«Времени на подготовку у нас остается немного, поэтому хочется, чтобы ребята побыстрее набрали форму. Конечно, нельзя исключать, что у нас будут новички, место в заявке на сезон мы для них прибережем. Бывает, что из РПЛ отваливаются игроки перед стартом сезона. Может быть, кого-нибудь прихватим оттуда», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

«Сокол» пробился в первую лигу по итогам сезона-2022/23. 45-летний специалист возглавляет саратовцев с мая 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-boyarintsev-mozhet-by-t-prihvatim-kakogo-nibud-igroka-iz-rpl/
Денис Бояринцев
Футбол
ФК Сокол (Саратов)
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