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Сегодня, 09:57

Бояринцев пообещал сбрить бороду, если «Ротор» окажется в РПЛ

Алина Савинова
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Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев рассказал, готов ли сбрить бороду в случае выхода его команды в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

«Ради такого дела всегда готов. Если команда в РПЛ окажется, без проблем (смеется). Главное, чтобы я тренером был. А так я на 100% уверен, что «Ротор» рано или поздно окажется в РПЛ», — цитирует Бояринцева Legalbet.

После 14 туров Мелбет-Первой лиги «Ротор» занимает восьмую позицию в турнирной таблице с 19 очками.

Бояринцев возглавляет команду из Волгограда с мая 2024 года. Его контракт с «Ротором» рассчитан до конца сезона-2024/25.

Источник: Legalbet
Денис Бояринцев
Футбол
РПЛ
ФК Ротор

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