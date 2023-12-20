Бояринцев рассчитывает вернуться к тренерской работе в следующем году

Бывший главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев заявил, что рассчитывает вернуться к тренерской работе в следующем году.

«На данный момент никаких предложений у меня нет, сейчас нахожусь в отпуске и готовлюсь к праздникам. Не думаю, что в зимний подготовительный период поступят какие-то предложения, обычно это происходит во время весенней части чемпионата.

В тренерской работе высокая конкуренция, поэтому загадывать на будущее сложно. Надеюсь, что варианты у меня появятся, и я вернусь к работе в следующем году», — приводит «РБ Спорт» слова Бояринцева.

Бояринцев возглавлял «Сокол» с мая 2023 года, 45-летний специалист был отправлен в отставку в конце ноября нынешнего года.