Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:58

Бояринцев рассчитывает вернуться к тренерской работе в следующем году

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев заявил, что рассчитывает вернуться к тренерской работе в следующем году.

«На данный момент никаких предложений у меня нет, сейчас нахожусь в отпуске и готовлюсь к праздникам. Не думаю, что в зимний подготовительный период поступят какие-то предложения, обычно это происходит во время весенней части чемпионата.
В тренерской работе высокая конкуренция, поэтому загадывать на будущее сложно. Надеюсь, что варианты у меня появятся, и я вернусь к работе в следующем году», — приводит «РБ Спорт» слова Бояринцева.

Бояринцев возглавлял «Сокол» с мая 2023 года, 45-летний специалист был отправлен в отставку в конце ноября нынешнего года.

Источник: РБ Спорт
0
Читайте также
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух воспитывают сына
Костомаров впервые принял участие в шоу на коньках после ампутации
Трехлетний ребенок скончался после посещения стоматолога в Рязани
Дочь попавшего под обстрел в Донбассе Охлобыстина рассказала о состоянии актера
Захарова заявила о надоевших обвинениях Санду в адрес России
Выборы-2024 в России: кандидаты в президенты
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Гендиректор «Арсенала» Зотов: «Надеюсь, что клуб и стадион готовы к выходу в РПЛ»