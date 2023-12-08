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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 13:49

Бояринцев рассказал, что мог покинуть «Сокол» раньше

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев рассказал, что мог покинуть клуб раньше.

«Меня могли убрать раньше, но в команду верили. А матчи с «Нефтехимиком» и «Кубанью» стали ключевыми. Если в первом добились выездной ничьей, то дома «Кубани» уступили из-за индивидуальных ошибок. Если бы с «Кубанью» сыграли удачнее, шанс поработать мне бы еще дали. В любом случае, команда в четырех очках от 10-го места. Весной шансы остаться в ФНЛ хорошие. Как бы там ни было — я желаю этого «Соколу». Надеюсь, они поправят свои дела», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Бояринцев возглавлял «Сокол» с мая 2023 года. Об отставке 45-летнего специалиста было объявлено в среду, 29 ноября.

Команда занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 20 очками в 20 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-boyarintsev-menya-mogli-ubrat-ran-she-no-v-komandu-verili/
Денис Бояринцев
Футбол
Первая лига
ФК Сокол (Саратов)
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Бояринцев заявил, что был готов к увольнению из «Сокола»