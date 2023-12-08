Бояринцев рассказал, что у него нет желания брать длинный отпуск

Сегодня, 16:15
Бывший главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев сообщил, что не собирается долго отдыхать от футбола.
«Нет желания брать длинный отпуск. Хочется как можно быстрее получить интересную работу. Но и ее надо заслужить. Пока есть предложения от команд Второй лиги. Сейчас их отклоняю. Хочется идти под какие-то задачи. Получить работу в ФНЛ — надежд мало. Но посмотрим. Хочется еще поработать главным. Помощником не так интересно», — приводит «РБ Спорт» слова Бояринцева.
Последним клубом, в котором работал Бояринцев, был «Сокол». Он возглавлял команду с мая 2023 года. 29 ноября было объявлено об отставке 45-летнего специалиста.
Также Бояринцев тренировал «Новосибирск», «Родину», «КАМАЗ», «Текстильщик», «Носту» и «Торпедо».