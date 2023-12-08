Бояринцев рассказал, что у него нет желания брать длинный отпуск

Бывший главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев сообщил, что не собирается долго отдыхать от футбола.

«Нет желания брать длинный отпуск. Хочется как можно быстрее получить интересную работу. Но и ее надо заслужить. Пока есть предложения от команд Второй лиги. Сейчас их отклоняю. Хочется идти под какие-то задачи. Получить работу в ФНЛ — надежд мало. Но посмотрим. Хочется еще поработать главным. Помощником не так интересно», — приводит «РБ Спорт» слова Бояринцева.

Последним клубом, в котором работал Бояринцев, был «Сокол». Он возглавлял команду с мая 2023 года. 29 ноября было объявлено об отставке 45-летнего специалиста.

Также Бояринцев тренировал «Новосибирск», «Родину», «КАМАЗ», «Текстильщик», «Носту» и «Торпедо».