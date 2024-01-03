Бояринцев рассказал о недостатках нынешних молодых футболистов

Бывший главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев рассказал о недостатках нынешних молодых футболистов.

«Судя по тому «материалу», с которым я работал, мы отстаем по всем компонентам. Над уровнем российских игроков в РПЛ надо тоже работать — там такие же ребята, только чуть-чуть получше», — приводит слова Бояринцева Metaratings.ru.

Бояринцев возглавлял «Сокол» с мая 2023 года, 45-летний специалист был отправлен в отставку в конце ноября прошлого года.

Также Бояринцев тренировал «Новосибирск», «Родину», «КАМАЗ», «Текстильщик», «Носту» и «Торпедо».