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Сегодня, 13:15

Бояринцев — о «Роторе»: «Моя вторая родина, папа вообще родом из Сталинграда»

Сергей Ярошенко
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Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев рассказал о том, что для него значит Волгоград и работа в клубе.

«Волгоград — не чужой мне город, это моя вторая родина. У меня папа вообще родом из Сталинграда, потому что тогда город назывался еще так, а не Волгоград. Я очень хорошо знаю, что такое «Ротор». Каждое лето отдыхал у бабушки на Волге, помню еще то поколение болельщиков и полный стадион. Ну ничего не меняется, Волгоград как обожал команду, так и обожает! Сейчас все равно не то количество болельщиков, которое должно быть у «Ротора». Для этого надо играть в РПЛ. А так фанаты, конечно, не бросают команду в любой ситуации. И во Второй лиге, и в Первой тем более. В городе всегда приятно погулять, видно неравнодушие людей к команде, не так важно, какой результат есть у команды», — приводит слова Бояринцева «ВсеПроСпорт».

Волгоградский «Ротор» занял первое место по посещаемости среди клубов Мелбет первой лиги в первой части нынешнего сезона. Ему уже дважды удавалось собрать аудиторию больше 20 тысяч зрителей на домашних матчах. Кроме того, 9 из 11 игр команды в первой части сезона посетили более 10 тысяч человек, что тоже является лучшим показателем.

После 21 мачта волгоградская команда занимает седьмое место в турнирной таблице с 30 очками.

Источник: ВсеПроСпорт
Денис Бояринцев
Футбол
ФК Ротор
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