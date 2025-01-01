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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 17:26

Бояринцев рассказал, почему согласился возглавить «Ротор»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев рассказал о том, как ему поступило предложить возглавить волгоградский клуб.

«Я был без работы весной. Вы знаете, как это обычно бывает: предложения какие-то поступали из второй лиги, но не были прямо сильно интересными, потому что у команд не было глобальных задач. Конечно, мне хотелось дождаться более серьезного варианта. И вот на меня вышел Андрей Николаевич Дуров, мы созвонились, пообщались, после чего поступило предложение возглавить «Ротор». Если не ошибаюсь, это было после игры с «Чайкой», когда «Ротор» уступил со счетом 1:3. Надо было оперативно приехать в Волгоград на переговоры.

Да, я понимал, куда я лечу и какие задачи ставятся перед командой. Конечно, я летел уже на переговоры с полным осознанием того, что хочу возглавить «Ротор», — приводит слова Бояринцева «ВсеПроСпорт».

После 21 тура «Ротор» с 30 очками занимает 7-е место в турнирной таблице первой лиги.

Источник: ВсеПроСпорт
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Денис Бояринцев
ФК Ротор
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