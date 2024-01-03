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Сегодня, 18:33

Бояринцев рассказал, разрешает ли своим футболистам выпивать после матчей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев рассказал, разрешает ли своим футболистам выпивать после матчей.

«Надо смотреть по команде. Если команда адекватная, люди нормальные, понимающие, то я не вижу проблем. У меня были моменты, когда работал во Второй лиге и была дальняя дорога на автобусе. Здесь нет проблем. После удачных игр я разрешал пиво в автобус. Не вижу препятствий, если хорошо отработали, да еще и ехать 15 часов на автобусе. На сборах нет — здесь для меня табу», — приводит слова Бояринцева Metaratings.ru.

Бояринцев возглавлял «Сокол» с мая 2023 года, 45-летний специалист был отправлен в отставку в конце ноября прошлого года.

Также Бояринцев тренировал «Новосибирск», «Родину», «КАМАЗ», «Текстильщик», «Носту» и «Торпедо».

Источник: https://metaratings.ru/news/boyarincev-posle-udachnykh-igr-ya-razreshal-pivo-v-avtobus-no-na-sborakh-eto-tabu-320861/
Денис Бояринцев
Футбол
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