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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 15:40

Бояринцев высказался о судействе в Мелбет-Первой лиге

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев прокомментировал слова Сергея Игнашевича, который в мае заявил, что в первой лиге волчьи законы.

«Полностью согласен с Сергеем. Все те проблемы, которые вы перечислили, остаются. Логистика сложная — добираться до юга по 14-16 часов. Весь день на дорогу и без предыгровой тренировки. Смена покрытий, перелеты... Чемпионат трудный. Пощады здесь быть не может. К середине сезона уже десяток отставок. Сложности и в комплектовании. Нужна хорошая обойма, ресурс очень важен. А в последней игре у нас в заявке 13 полевых игроков. Накапливается утомляемость, усталость. Судейский вопрос всегда сложный. На любом уровне. Честно говоря, об этом даже не хочется рассуждать. Либо хорошо, либо ничего. Да, у нас были матчи, когда нас хорошо судили. В том числе с грандами. Но были и другие отрезки, когда много вопросов. Но так было и будет всегда», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Бояринцев возглавлял «Сокол» с мая 2023 года. Об отставке 45-летнего специалиста было объявлено в среду, 29 ноября.

Команда занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 20 очками в 20 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-boyarintsev-o-sudejstve-v-pervoj-lige-libo-horosho-libo-nichego/
Денис Бояринцев
Футбол
Первая лига
ФК Сокол (Саратов)
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