Бояринцев высказался о возможном увольнении Парфенова с поста главного тренера «Родины»

Бывший главный тренер «Родины» Денис Бояринцев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном увольнении Дмитрия Парфенова из команды.

«Когда я был главным тренером «Родины», то никто не говорил мне, как работать, поэтому мы и вышли в ФНЛ. А то, что сейчас происходит с командой... Это уже другая команда, я за ними не слежу», — сказал Бояринцев «СЭ».

Парфенов стал новым главным тренером «Родины» в июле 2022 года, сменив на посту Бояринцева. На данный момент клуб находится на 17-м месте в Первой лиге (8 очков).