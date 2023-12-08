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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 12:40

Бояринцев заявил, что был готов к увольнению из «Сокола»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев рассказал о причинах увольнения из саратовского клуба.

«Мы хорошо начали чемпионат, был отрезок, когда шли в пятерке. Но обратная сторона медали — та неудачная серия, в которую попали осенью, — 12 матчей без побед. Да, были боевые ничьи, в том числе с нашим преимуществом, но выигрывать не получалось. Руководство имело право принять любое решение. Могли оставить, могли убрать. Мы не смогли исправить ситуацию, поэтому я был готов к увольнению. Если брать спортивный принцип — все по делу. Причины неудач? Совокупность факторов. Основное — психология. Проиграли два матча, потом попали на Кубок в Хабаровск. Это не основная причина, но важная. Выездная серия получилась безобразной. Потом начали и дома проигрывать, посыпались. Хотя к ребятам у меня претензий нет — бились, старались. Была какая-то уверенность, что сможем переломить ситуацию. Но это спорт. Он состоит из побед и поражений. С себя ответственности я не снимаю», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Бояринцев возглавлял «Сокол» с мая 2023 года. Об отставке 45-летнего специалиста было объявлено в среду, 29 ноября.

Команда занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 20 очками в 20 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-boyarintsev-ya-by-l-gotov-k-uvol-neniyu-iz-sokola-vse-po-delu/
Денис Бояринцев
Футбол
Первая лига
ФК Сокол (Саратов)
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