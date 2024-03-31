Бояринцев заявил, что ему не поступало предложений из «Ротора»

Бывший главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев отреагировал на информацию о том, что в его услугах заинтересован «Ротор».

«Мной интересуется «Ротор»? Могу сказать лишь то, что мне из этого клуба предложений не было. Были ли конкретные предложения из других клубов? Нет», — приводит «РБ Спорт» слова Бояринцева.

Бояринцев в прошлом году покинул саратовский «Сокол», который смог вывести в первую лигу. До этого 46-летний специалист работал в «Новосибирске», «Родине», «КАМАЗе», «Текстильщике», «Носте» и молодежной команде «Торпедо».