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Мелбет-Первая Лига

31 марта, 17:42

Бояринцев заявил, что ему не поступало предложений из «Ротора»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев отреагировал на информацию о том, что в его услугах заинтересован «Ротор».

«Мной интересуется «Ротор»? Могу сказать лишь то, что мне из этого клуба предложений не было. Были ли конкретные предложения из других клубов? Нет», — приводит «РБ Спорт» слова Бояринцева.

Бояринцев в прошлом году покинул саратовский «Сокол», который смог вывести в первую лигу. До этого 46-летний специалист работал в «Новосибирске», «Родине», «КАМАЗе», «Текстильщике», «Носте» и молодежной команде «Торпедо».

Источник: РБ Спорт
Денис Бояринцев
Футбол
ФК Ротор
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