Боярский считает, что лучшие тренерские основы Шатов получил в «Зените» у Семака

«Полагаю, что самые лучшие тренерские основы Шатов получил именно в «Зените». У него есть тенденции продолжать дело Сергея Семака. Плюс он еще молодой, наверняка есть и свои соображения и мысли. Он получил немало опыта взаимодействия с иностранцами. Не исключаю, что в его философии может быть стремление освобождать команду от легионеров. Шатов может добиться незаурядных успехов на тренерском поприще», — приводит слова Боярского «ВсеПроСпорт».