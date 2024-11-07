Боярский считает, что лучшие тренерские основы Шатов получил в «Зените» у Семака

Сегодня, 08:26
«Полагаю, что самые лучшие тренерские основы Шатов получил именно в «Зените». У него есть тенденции продолжать дело Сергея Семака. Плюс он еще молодой, наверняка есть и свои соображения и мысли. Он получил немало опыта взаимодействия с иностранцами. Не исключаю, что в его философии может быть стремление освобождать команду от легионеров. Шатов может добиться незаурядных успехов на тренерском поприще», — приводит слова Боярского «ВсеПроСпорт».
В среду, 6 ноября, футбольный клуб «Урал» сообщил о том, что Евгений Аверьянов освобожден от занимаемой должности. Его место займет 34-летний Шатов. «Урал» после 17 туров занимает 4-е место в таблице первой лиги, отставая от лидера «Торпедо» на 6 очков.