Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 16:38

Булыкин: «Могу понять требования болельщиков «Рубина» об отставке Слуцкого»

Бывший нападающий сборной России, «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказал мнение о работе главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Могу понять требования болельщиков об отставке Слуцкого, — приводит Vprognoze.ru слова Булыкина. — Пока у него в «Рубине» провал. Вначале вылетели из премьер-лиги, сейчас тоже результаты не радуют. Но решать должно руководство клуба. На данный момент у Слуцкого ничего не получается, и уже не до смеха».

Леонид Слуцкий. «Рубин» ужасен и рискует остаться в первой лиге. Реальна ли отставка Слуцкого?

Бывший футболист уверен, что шансы изменить ситуацию у Слуцкого есть.

«Первая лига — это такой специфический турнир. Слуцкий еще может все исправить. Вопрос в том, верит ли в это руководство клуба. Лично я считаю, что «Рубин» должен вернуться в премьер-лигу. И это еще реально осуществить. Но я не знаю, что происходит внутри команды. Однако, по составу, по бюджету, по традициям в следующем сезоне казанцы должны играть в премьер-лиге», — заявил Булыкин.

«Рубин» с 19 очками после 12 туров занимает шестое место в турнирной таблице первой лиги. В среду казанская команда вылетела из Кубка России, проиграв ульяновской «Волге», которая занимает последнее место в первой лиге.

Источник: vprognoze.ru
Дмитрий Булыкин
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
0
Читайте также
Тренер гимнасток получил за домогательства 109 лет тюрьмы
В НХЛ не перестанут любить русских. Несмотря ни на что
Военный эксперт оценил значение взятия Зайцево
Путин утвердил закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации
Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о расстреле ВСУ 16 жителей на севере региона
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Игнатьев заявил, что верит в Слуцкого в «Рубине»