Булыкин: «Могу понять требования болельщиков «Рубина» об отставке Слуцкого»

Бывший нападающий сборной России, «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказал мнение о работе главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Могу понять требования болельщиков об отставке Слуцкого, — приводит Vprognoze.ru слова Булыкина. — Пока у него в «Рубине» провал. Вначале вылетели из премьер-лиги, сейчас тоже результаты не радуют. Но решать должно руководство клуба. На данный момент у Слуцкого ничего не получается, и уже не до смеха».

Бывший футболист уверен, что шансы изменить ситуацию у Слуцкого есть.

«Первая лига — это такой специфический турнир. Слуцкий еще может все исправить. Вопрос в том, верит ли в это руководство клуба. Лично я считаю, что «Рубин» должен вернуться в премьер-лигу. И это еще реально осуществить. Но я не знаю, что происходит внутри команды. Однако, по составу, по бюджету, по традициям в следующем сезоне казанцы должны играть в премьер-лиге», — заявил Булыкин.

«Рубин» с 19 очками после 12 туров занимает шестое место в турнирной таблице первой лиги. В среду казанская команда вылетела из Кубка России, проиграв ульяновской «Волге», которая занимает последнее место в первой лиге.