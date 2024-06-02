Булыкин назвал неожиданным вылет «Урала» в первую лигу

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал неожиданным вылет «Урала» в первую лигу.

«Произошла неожиданность, я думал, что «Урал» сможет на последних минутах забить, были у команды несколько хороши моментов. Хотел бы похвалить «Акрон», который вышел, который бился и показал, что он больше хотел победы в этом противостоянии», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

«Урал» вылетел в первую лигу после поражения от «Акрона» по сумме двух стыковых матчей со счетом 2:3. Команда из Екатеринбурга покинула РПЛ впервые с сезона-2023/14.