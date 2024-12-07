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Сегодня, 17:36

Булыкин отреагировал на назначение Ари спортивным директором «Торпедо»

Диана Андрющенко
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Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о назначении Ари спортивным директором «Торпедо».

«Посмотрим, что будет. Хорошо уже, что назначают футболистов, но без какого-то обучения тяжело стать и спортивным директором, и тренером. Поэтому ему сначала надо обучиться, а потом уже работать в клубе или советником. Потому что по-другому могут быть ошибки, которые могут повлиять на клуб», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Московский клуб объявил о назначении экс-форварда «Спартака» и «Локомотива» спортивным директором 3 декабря. «Торпедо» занимает второе место в первой лиге с 43 очками после 21 тура.

Источник: Vprognoze.ru
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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