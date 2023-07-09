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Сегодня, 19:27

Булыкин: «Если у махачкалинского «Динамо» будет хороший бюджет, то Бердыев приведет команду к успеху»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера махачкалинского «Динамо».

«У Бердыева огромный опыт, Курбан Бекиевич может привести любую команду к успеху, но для этого нужны хорошие трансферы и хороший бюджет у клуба. Если это все будет у «Динамо», то команду будет ждать успех с Бердыевым», — цитирует «РБ Спорт» Булыкина.

9 июля пресс-служба махачкалинского «Динамо» объявила о назначении Бердыева главным тренером команды. Последним клубом 70-летнего специалиста был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-esli-u-mahachkalinskogo-dinamo-budet-horoshij-byudzhet-to-berdy-ev-privedet-ih-k-uspehu/
Дмитрий Булыкин
Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Курбан Бердыев
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