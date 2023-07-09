Булыкин: «Если у махачкалинского «Динамо» будет хороший бюджет, то Бердыев приведет команду к успеху»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера махачкалинского «Динамо».

«У Бердыева огромный опыт, Курбан Бекиевич может привести любую команду к успеху, но для этого нужны хорошие трансферы и хороший бюджет у клуба. Если это все будет у «Динамо», то команду будет ждать успех с Бердыевым», — цитирует «РБ Спорт» Булыкина.

9 июля пресс-служба махачкалинского «Динамо» объявила о назначении Бердыева главным тренером команды. Последним клубом 70-летнего специалиста был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года.