Бушманов считает, что Мелешину и Зорину надо переходить в «Балтику»

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал возможный переход игроков красно-белых Павла Мелешина и Даниила Зорина в «Балтику».

«Мелешину и Зорину надо идти в «Балтику». В «Спартаке» они не будут получать игровое время. Павел и Даниил — интересные и перспективные футболисты. Им нужно переходить в другую команду и там постоянно играть, чтобы прогрессировать и развиваться», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».