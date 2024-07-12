Бушманов считает, что Мелешину и Зорину надо переходить в «Балтику»

12 июля, 23:29
Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал возможный переход игроков красно-белых Павла Мелешина и Даниила Зорина в «Балтику».
«Мелешину и Зорину надо идти в «Балтику». В «Спартаке» они не будут получать игровое время. Павел и Даниил — интересные и перспективные футболисты. Им нужно переходить в другую команду и там постоянно играть, чтобы прогрессировать и развиваться», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».
Вторую часть прошлого сезона Мелешин провел в аренде в минском «Динамо», а Зорин не принял участие ни в одном матче «Спартака».