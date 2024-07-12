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Мелбет-Первая Лига

12 июля, 23:29

Бушманов считает, что Мелешину и Зорину надо переходить в «Балтику»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал возможный переход игроков красно-белых Павла Мелешина и Даниила Зорина в «Балтику».

«Мелешину и Зорину надо идти в «Балтику». В «Спартаке» они не будут получать игровое время. Павел и Даниил — интересные и перспективные футболисты. Им нужно переходить в другую команду и там постоянно играть, чтобы прогрессировать и развиваться», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Вторую часть прошлого сезона Мелешин провел в аренде в минском «Динамо», а Зорин не принял участие ни в одном матче «Спартака».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-meleshinu-i-zorinu-nado-perehodit-v-baltiku-v-spartake-oni-ne-budut-igrat/
Евгений Бушманов
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
2
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