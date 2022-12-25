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Сегодня, 19:13

Сенников объяснил, почему Самошникову стоит переходить в «Локомотив», а не в «Зенит»

Руслан Минаев
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о будущем защитника «Рубина» Ильи Самошникова, на которого претендуют железнодорожники и «Зенит».

«Куда лучше перейти Самошникову? Конечно же, в «Локомотив». У «Зенита» нет проблем в обороне. Самошников не выдержит конкуренции. Если там Сутормин не играет, почти все русские сидят на скамейке, зачем ему переходить в «Зенит»?» — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний защитник провел за «Рубин» 16 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-sennikov-ne-pojmu-samoshnikova-esli-on-pojdet-v-zenit-i-budet-sidet-na-skamejke/
Дмитрий Сенников
Илья Самошников
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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