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Сегодня, 11:05

Валерий Чалый: «Вылет «Рубина» в ФНЛ — преступление. Разочарован, что Слуцкий не ушел»

Валерий Чалый оценил ситуацию «Рубина» в первой лиге
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер «Рубина» Валерий Чалый в интервью «СЭ» оценил ситуацию с клубом, который по итогам прошлого сезона РПЛ вылетел в первую лигу, где идет на 5-м месте в таблице.

— Команда вылетела в первую лигу и то, что сделали с ней — это преступление! Сердце кровью обливается. При всем уважении к коллегам по цеху, не может «Рубин» ТАК играть в ФНЛ, ну не имеет права! Да, случаются неудачные результаты, но вот так смотреться в плане качества футбола клуб такого уровня не должен. Да, в Первой лиге сложно: поля искусственные, много переездов, тренировочный процесс рвется, многие крепкие коллективы ФНЛ привыкли к этому ритму и оказывают серьезное сопротивление. Но «Рубин» — большой клуб, должен со всем этим справляться.

— Что думаете о работе Леонида Слуцкого? Не удивлены, что он до сих пор в «Рубине»?

— Уверен, что «Рубин» решит задачу и выйдет в РПЛ. А по поводу удивления... Нет, я не удивлен, а разочарован.

— Слуцкий на вопрос про то, что у него сильный состав, отвечал, что «Рубин» не покупал Мбаппе и что у него совсем новая команда. Такие оправдания состоятельны?

— Легче всего со стороны обсуждать тренера и говорить про него какие-то вещи. Это неправильно, некорректно. О Слуцком и так много рассуждений.

Скажу так: не знаю ни одного тренера в мире, кроме Слуцкого, у которого был бы такой кредит доверия. Об этом недавно говорил Билялетдинов, соглашусь с ним.

Валерий Чалый. «Не надо ждать, когда Запад нас примет. Нужно, чтобы Россию об этом попросили!» Яркое интервью гендиректора «Севастополя»

ФК Рубин (Казань)
Валерий Чалый
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