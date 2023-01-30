Яровинский — об уходе из «Рубина»: «Мы разошлись по обоюдному согласию. Никаких иллюзий не питал»

Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский ответил на вопрос о своем уходе из казанского клуба.

«Мы разошлись по обоюдному согласию. Я понимал, что приходит новое руководство, у которого свое видение процесса. Если с другом поругался, пытаешься выяснить причины. Но если дело касается работы, очевидно, что при смене руководства приходит новый менеджмент», — приводит Sport24 слова Яровинского.

Также он заявил, что у него не было ощущения несправедливости.

«Оно может быть только, когда тебя обидели или оскорбили. Я же не маленькая девочка. Я взрослый мужчина, который давно в футболе и знает, как все происходит. Никаких иллюзий не питал», — добавил специалист.

Яровинский покинул пост спортивного директора «Рубина» 17 января 2023 года. Он работал в казанском клубе с декабря 2019 года. В «Рубин» специалист пришел вместе с бывшим главным тренером Леонидом Слуцким.