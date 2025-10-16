Ковтун — об отставке из «Торпедо»: «Хотелось доработать хотя бы до Нового года»

Бывший старший тренер «Торпедо» Юрий Ковтун в интервью «СЭ» отреагировал на отставку из клуба.

— Юрий Михайлович, вы шокированы отставкой?

— Мы всем штабом пришли и сейчас все вместе покидаем «Торпедо». До этого ушел менеджмент, который наш штаб приглашал. Как тренеры, мы готовы к таким потрясениям, но планировали хотя бы до Нового года доработать и исправить ситуацию. Но сейчас что, расследование начинать? Жизнь все расставит на свои места.

— А кто именно вас приглашал?

— Подписывали контракт с президентом клуба Дмитрием Шаповалом, его советником Денисом Масловым и генеральным директором Игорем Резвухиным. С ними мы были с первого дня. Что произошло дальше, вопрос к внутренней кухне. Не знаю, какой разговор был у руководства. Наверное, происходящее — звенья одной цепи.

— Вы сегодня узнали об отставке?

— Да, утром. Перед тренировкой.

— Кто вам объявил о решении?

— Главный тренер (улыбается).

— А ему?

— Наверное, с утра он общался с руководством.

— Правильно ли понимаю, что вы вчера уже догадывались, что можете покинуть клуб, учитывая смену менеджмента?

— У меня большой тренерский опыт, поэтому мысль такая была. Внутреннее чутье.

15 октября «Торпедо» объявило об уходе Дмитрия Парфенова с поста главного тренера, который он занял 13 сентября. Его сменил Олег Кононов, возглавлявший команду до 15 августа.

«Торпедо» с 10 очками после 14 туров занимает последнее, 18-е место в таблице первой лиги.