Бывший старший тренер «Торпедо» Юрий Ковтун в интервью «СЭ» отреагировал на отставку из клуба.
— Юрий Михайлович, вы шокированы отставкой?
— Мы всем штабом пришли и сейчас все вместе покидаем «Торпедо». До этого ушел менеджмент, который наш штаб приглашал. Как тренеры, мы готовы к таким потрясениям, но планировали хотя бы до Нового года доработать и исправить ситуацию. Но сейчас что, расследование начинать? Жизнь все расставит на свои места.
— А кто именно вас приглашал?
— Подписывали контракт с президентом клуба Дмитрием Шаповалом, его советником Денисом Масловым и генеральным директором Игорем Резвухиным. С ними мы были с первого дня. Что произошло дальше, вопрос к внутренней кухне. Не знаю, какой разговор был у руководства. Наверное, происходящее — звенья одной цепи.
— Вы сегодня узнали об отставке?
— Да, утром. Перед тренировкой.
— Кто вам объявил о решении?
— Главный тренер (улыбается).
— А ему?
— Наверное, с утра он общался с руководством.
— Правильно ли понимаю, что вы вчера уже догадывались, что можете покинуть клуб, учитывая смену менеджмента?
— У меня большой тренерский опыт, поэтому мысль такая была. Внутреннее чутье.
15 октября «Торпедо» объявило об уходе Дмитрия Парфенова с поста главного тренера, который он занял 13 сентября. Его сменил Олег Кононов, возглавлявший команду до 15 августа.
«Торпедо» с 10 очками после 14 туров занимает последнее, 18-е место в таблице первой лиги.
