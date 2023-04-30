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Сегодня, 17:57

Попов — о Евсееве: «Он работает тренером уже лет десять, выражается языком сапожника. Хороший пример?»

Попов отреагировал на уход Евсеева из «Шинника»
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Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов высказался об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера «Шинника».

«По поводу Евсеева не могу сказать ничего конкретно положительного. Было странно видеть, как при нем играла «Уфа», но говорят, что «Шинник» показывал атакующий футбол, хоть и много пропускал. Где у него были положительные результаты? Выход «Шинника» в первую лигу? Или что-то еще? Я говорю про тренерскую составляющую. Он работает тренером уже лет десять, в публичном пространстве выражается языком сапожника. Не знаю, хороший это пример или нет?» — приводит слова Попова «РБ Спорт».

30 апреля было официально объявлено об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера «Шинника». В пяти последних матчах первой лиги команда набрала два очка.

Ярославцы с 37 баллами в 29 матчах занимают 11-е место в турнирной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-popov-evseev-let-desyat-rabotaet-trenerom-no-gde-polozhitel-ny-e-rezul-taty/
Вадим Евсеев
Футбол
Первая лига
ФК Шинник
Алексей Попов
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