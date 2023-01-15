Бывший защитник ЦСКА прибыл на просмотр в «Уфу»

Сегодня, 18:30
Защитник ЦСКА Константин Ерохин прибыл на просмотр в «Уфу», сообщает пресс-служба клуба.
21-летний Ерохин — центральный защитник, воспитанник ПФК ЦСКА. Чемпион молодежного первенства в сезоне-18/19.
Он провел более 30 матчей за молодежный состав армейцев в М-Лиге и 3 матча в Юношеской лиге УЕФА.
Также защитник выступал за краснодарскую «Кубань». Предыдущим клубом Ерохина был СКА из Ростова-на-Дону.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования