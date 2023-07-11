Ещенко покинул академию «Спартака» и будет работать в «Кубани»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко занял руководящую должность в «Кубани».

39-летний россиянин стал руководителем программы развития молодежного футбола краснодарской команды.

Он будет отвечать за разработку и реализацию программ подготовки футболистов «Кубани» на разных возрастных этапах, курировать тренировочный процесс молодежных команд и осуществлять методическое сопровождение.

С января по июнь 2022 года Ещенко работал в тренерском штабе «Спартака», с июля 2022 года по июль 2023 года он был техническим директором академии красно-белых.