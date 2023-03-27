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Сегодня, 19:45

Чалый заявил, что в апреле должны начаться действия по интеграции крымских команд в российский футбол

Алина Савинова
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Директор «Севастополя» Валерий Чалый ответил на вопрос, как проходит интеграция крымского футбола в российскую футбольную вертикаль.

«Ждем. Есть информация, что в апреле должны начаться действия, как я понимаю, по интеграции нашего клуба. Надеемся на это. Но чтобы юридически крымские клубы выступали в российских соревнованиях, надо, чтобы они или федерация были коллективными членами РФС. Пока я вижу только работу ФНЛ. Но, может быть, такова процедура. Мы очень хотим войти в чемпионат России», — приводит «РБ Спорт» слова Чалого.

Ранее сообщалось, что футбольные клубы Крыма могут войти в соревнования под эгидой ФНЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/direktor-sevastopolya-v-aprele-dolzhny-nachat-sya-dejstviya-po-nashej-integratsii-v-rossii/
Футбол
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