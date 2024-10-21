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Сегодня, 18:00

«Чайка» — «Арсенал»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Чайка» и «Арсенал» встретятся в 15-м туре первой лиги
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Чайка» и «Арсенал» встретятся в 15-м туре первой лиги в понедельник, 21 октября, в Песчанокопском (Ростовская область). Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут в официальном сообществе первой лиги в социальной сети «ВКонтакте», сайте matchtv.ru и онлайн-платформе «Кинопоиск» (по подписке).

Ключевые события игры «Чайка» — «Арсенал» отслеживайте в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 15-й тур
21 окт, 19:00. им. И.П. Чайки (Песчанокопское)
Чайка
Арсенал Т

После 14 туров «Чайка» занимала 10-е место с 18 очками, «Арсенал» — с 26 очками делил первую строчку с «Торпедо». В воскресенье в группе лидеров «Урал» сравнялся с туляками и москвичами, а «Балтика» вырвалась вперед с 27 очками.

ФК Арсенал (Тула)
ФК Чайка (Песчанокопское)

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