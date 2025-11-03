Дубль Караева принес «КАМАЗу» победу над «Чайкой»

3 ноября, 19:05
«КАМАЗ» на выезде обыграл «Чайку» в матче 17-го тура Первой лиги — 2:0.
Победу гостям принес дубль Давида Караева. Нападающий отличился на 28-й и 64-й минутах.
«КАМАЗ» (29 очков) поднялся на пятое место в Первой лиге. «Чайка» (11) потерпела третье поражение подряд и замыкает турнирную таблицу.
Ж и в о й
Умничка, Давид! Первые полчаса были сложные, "Чайка" даже в перекладину попала. Но удалось реализовать первый же опасный момент и дальше стало попроще.
04.11.2025
03.11.2025