Лига PARI (ФНЛ). Новости
Лига PARI (ФНЛ)

3 ноября, 19:05

Дубль Караева принес «КАМАЗу» победу над «Чайкой»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«КАМАЗ» на выезде обыграл «Чайку» в матче 17-го тура Первой лиги — 2:0.

Победу гостям принес дубль Давида Караева. Нападающий отличился на 28-й и 64-й минутах.

«КАМАЗ» (29 очков) поднялся на пятое место в Первой лиге. «Чайка» (11) потерпела третье поражение подряд и замыкает турнирную таблицу.

Россия. PARI Первая лига. 17-й тур.
03 ноября, 17:00. им. И.П. Чайки (Песчанокопское)
Чайка
0:2
КАМАЗ
2

  • Ж и в о й

    Умничка, Давид! Первые полчаса были сложные, "Чайка" даже в перекладину попала. Но удалось реализовать первый же опасный момент и дальше стало попроще.

    04.11.2025

