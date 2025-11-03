Дубль Караева принес «КАМАЗу» победу над «Чайкой»

«КАМАЗ» на выезде обыграл «Чайку» в матче 17-го тура Первой лиги — 2:0. Победу гостям принес дубль Давида Караева. Нападающий отличился на 28-й и 64-й минутах. «КАМАЗ» (29 очков) поднялся на пятое место в Первой лиге. «Чайка» (11) потерпела третье поражение подряд и замыкает турнирную таблицу. Россия. PARI Первая лига. 17-й тур.

03 ноября, 17:00. им. И.П. Чайки (Песчанокопское)

Ж и в о й Умничка, Давид! Первые полчаса были сложные, "Чайка" даже в перекладину попала. Но удалось реализовать первый же опасный момент и дальше стало попроще. 04.11.2025