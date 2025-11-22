«Нефтехимик» в большинстве обыграл «Чайку»

«Нефтехимик» набрал 27 очков и занимает 8-е место в таблице чемпионата. «Чайка» с 11 очками — на последней строчке.

У гостей голы забили Иван Бобер, Андрей Никитин, Рашид Магомедов и Константин Шильцов. У хозяев отличились Станислав Библик и Арсений Филев.

