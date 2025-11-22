Видео
Лига PARI (ФНЛ). Новости
Сегодня, 16:51

«Нефтехимик» в большинстве обыграл «Чайку»

Руслан Минаев

«Нефтехимик» на выезде победил «Чайку» в матче 20-го тура Первой лиги — 4:2.

У гостей голы забили Иван Бобер, Андрей Никитин, Рашид Магомедов и Константин Шильцов. У хозяев отличились Станислав Библик и Арсений Филев.

«Чайка» с 6-й минуты играл вдесятером после удаления Дмитрия Иванникова.

«Нефтехимик» набрал 27 очков и занимает 8-е место в таблице чемпионата. «Чайка» с 11 очками — на последней строчке.

Россия. PARI Первая лига. 20-й тур.
22 ноября, 15:00. им. И.П. Чайки (Песчанокопское)
Чайка
2:4
Нефтехимик

1

    22.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Первая лига
    ФК Нефтехимик
    ФК Чайка (Песчанокопское)
