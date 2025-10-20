20 октября, 15:15
«Чайка» и «Урал» сыграют в 15-м туре PARI первой лиги в понедельник, 20 октября. Матч пройдет на стадионе имени И.П. Чайки в Песчанокопском. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Чайка» — «Урал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».
После 14 туров ФНЛ команда из Песчанокопского набрала 11 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. Екатеринбуржцы с 24 баллами идут на пятой строчке.
