«Чайка» и «Урал» сыграют в 15-м туре PARI первой лиги в понедельник, 20 октября. Матч пройдет на стадионе имени И.П. Чайки в Песчанокопском. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 15-й тур.

20 октября, 18:00. им. И.П. Чайки (Песчанокопское)

Следить за ключевыми событиями игры «Чайка» — «Урал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

«Чайка» — «Урал»: трансля ция матча первой лиги (видео)

После 14 туров ФНЛ команда из Песчанокопского набрала 11 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. Екатеринбуржцы с 24 баллами идут на пятой строчке.

