Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига PARI (ФНЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

20 октября, 15:15

«Чайка» — «Урал»: онлайн-трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Чайка» и «Урал» сыграют в первой лиге 20 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото ФК «Чайка»

«Чайка» и «Урал» сыграют в 15-м туре PARI первой лиги в понедельник, 20 октября. Матч пройдет на стадионе имени И.П. Чайки в Песчанокопском. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 15-й тур.
20 октября, 18:00. им. И.П. Чайки (Песчанокопское)
Чайка
0:1
Урал

Следить за ключевыми событиями игры «Чайка» — «Урал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

«Чайка» — «Урал»: трансляция матча первой лиги (видео)

После 14 туров ФНЛ команда из Песчанокопского набрала 11 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. Екатеринбуржцы с 24 баллами идут на пятой строчке.

ФНЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

1
Telegram Дзен Max
Футбол
Первая лига
ФК Урал
ФК Чайка (Песчанокопское)
Читайте также
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Популярное видео
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Сокол»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Сокол»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Факел»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Факел»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Челябинск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Челябинск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Волга»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Волга»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя