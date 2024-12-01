«Урал» на выезде сыграл вничью с «Чайкой»

«Урал» в гостевом матче 21-го тура первой лиги сыграл вничью с «Чайкой» — 1:1.

В составе екатеринбургского клуба гол забил Мартин Секулич, у хозяев в добавленное ко второму тайму время отличился Александр Хохлачев. Игрок «Чайки» Камиль Ибрагимов не реализовал пенальти.

Игра прошла на Центральном стадионе имени И.П. Чайки в селе Песчанокопское Ростовской области.

После 21 матча «Урал» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Чайка» находится на 9-й строчке с 28 баллами.