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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 15:50

«Урал» на выезде сыграл вничью с «Чайкой»

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Урал» в гостевом матче 21-го тура первой лиги сыграл вничью с «Чайкой» — 1:1.

В составе екатеринбургского клуба гол забил Мартин Секулич, у хозяев в добавленное ко второму тайму время отличился Александр Хохлачев. Игрок «Чайки» Камиль Ибрагимов не реализовал пенальти.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 21-й тур
01 дек, 14:00. им. И.П. Чайки (Песчанокопское)
Чайка
1:1
Урал

Игра прошла на Центральном стадионе имени И.П. Чайки в селе Песчанокопское Ростовской области.

После 21 матча «Урал» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Чайка» находится на 9-й строчке с 28 баллами.

Первая лига
ФК Урал
ФК Чайка (Песчанокопское)
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