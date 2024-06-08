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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 17:31

«Чайка» вышла в первую лигу

Игнат Заздравин
Корреспондент
Игроки «Чайки».
Фото ФК «Чайка»
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Футбольный клуб «Чайка» сыграет в Мелбет-Первой лиге в сезоне-2024/25.

8 июня команда на выезде разгромила «Новосибирск» (3:0). Дублем отметился форвард Александр Хохлачев. Еще один гол на счету Даура Квеквескири.

Эта победа позволила «Чайке» (31 очко) занять второе место в группе «Золото» дивизиона А второй лиги. Первой стала «Уфа» (33), которая также ранее гарантировала себе выход в первую лигу.

«Новосибирск» (27) занял третье место и сыграет с «Ротором» в стыковых матчах за право подняться дивизионом выше. Первый матч пройдет 12 июня, ответный — 16 июня.

Футбол
Первая лига
ФК Чайка (Песчанокопское)
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