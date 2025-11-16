Видео
16 ноября, 17:10

«КАМАЗ» на 85-й минуте вырвал ничью в матче с «Челябинском»

Алина Савинова

«КАМАЗ» на выезде сыграл вничью с «Челябинском» в матче 19-го тура первой лиги — 3:3.

Голы хозяев забили Гаррик Левин, Матвей Урванцев и Тимур Жамалетдинов. У гостей отличились Тимофей Калистратов и Давид Хубаев, который забил в первом тайме и сравнял счет на 85+й минуте.

В добавленное время защитник команды из Набережных Челнов Роман Мануйлов получил прямую красную карточку.

«КАМАЗ» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Челябинск» с 29 баллами располагается на строчку ниже.

Россия. PARI Первая лига. 19-й тур.
16 ноября, 15:00. Центральный (Челябинск)
Челябинск
3:3
КАМАЗ
4

  • Иванова Кира

    Удачи вам!

    16.11.2025

  • Врн36

    Очень боевая игра. Показалось, что Челябинску в концовке не хватало силенок. Ничья закономерна

    16.11.2025

  • Smash.

    Матч огнище. Бились, как будто это плей-офф. По сути да, обе команды жесткие конкуренты за зону стыков.

    16.11.2025

  • Ж и в о й

    Молодцы, челнинцы! На характере выгрызли ничью! Первый тайм - дыр-дыр!) Второй уже посолиднее провели. Остаёмся на почётном пятом месте в Лучшей Лиге Мира!

    16.11.2025

    Футбол
    Первая лига
    ФК КАМАЗ
    ФК Челябинск
