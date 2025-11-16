«КАМАЗ» на 85-й минуте вырвал ничью в матче с «Челябинском»

16 ноября, 17:10
«КАМАЗ» на выезде сыграл вничью с «Челябинском» в матче 19-го тура первой лиги — 3:3.
Голы хозяев забили Гаррик Левин, Матвей Урванцев и Тимур Жамалетдинов. У гостей отличились Тимофей Калистратов и Давид Хубаев, который забил в первом тайме и сравнял счет на 85+й минуте.
В добавленное время защитник команды из Набережных Челнов Роман Мануйлов получил прямую красную карточку.
«КАМАЗ» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Челябинск» с 29 баллами располагается на строчку ниже.
Иванова Кира
Удачи вам!
16.11.2025
Врн36
Очень боевая игра. Показалось, что Челябинску в концовке не хватало силенок. Ничья закономерна
16.11.2025
Smash.
Матч огнище. Бились, как будто это плей-офф. По сути да, обе команды жесткие конкуренты за зону стыков.
16.11.2025
Ж и в о й
Молодцы, челнинцы! На характере выгрызли ничью! Первый тайм - дыр-дыр!) Второй уже посолиднее провели. Остаёмся на почётном пятом месте в Лучшей Лиге Мира!
