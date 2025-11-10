«Челябинск» и «Уфа» сыграют в 18-м туре PARI Первой лиги в понедельник, 10 ноября. Матч пройдет на Центральном стадионе в Челябинске и начнется в 17.00 по московскому времени.

«Челябинск» — «Уфа»: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Смотреть матч в Челябинске в прямом эфире можно в официальной группе Лиги PARI (Первая лига) в социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Челябинск» — «Уфа» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 18-й тур.

10 ноября, 16:00. Центральный (Челябинск)

После 17 туров Первой лиги «Челябинск» занимает седьмое место с 25 очками, предыдущим соперником челябинцев был «Урал» (0:1). У «Уфы» 19 очков и 13-я строчка, в предыдущем туре уфимцы обыграли «Енисей» (3:0).