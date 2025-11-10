«Челябинск» в меньшинстве обыграл «Уфу»

10 ноября, 17:53
«Челябинск» победил «Уфу» в домашнем матче 18-го тура первой лиги — 2:1.
Хозяева с 3-й минуты играли в меньшинстве после удаления с поля защитника Хетага Кочиева.
У челябинской команды дубль в этом матче оформил Рамазан Гаджимурадов, который забил с игры и реализовал пенальти. У гостей голом отметился Зелимхан Юсупов.
«Челябинск» прервал 5-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах и с 28 очками занимает седьмое место в первой лиге. «Уфа» с 19 баллами располагается на 13-й позиции.
Следующий матч «Челябинск» проведет 16 ноября против «КАМАЗа», а «Уфа» в этот же день сыграет с «Арсеналом».
Каша из топора
Смотришь состав. Класс! Минимум легионеров. Фамилии - такие, что того гляди сосед имеет такую же.
10.11.2025