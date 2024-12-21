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Сегодня, 16:20

Черданцев — о назначении Ари на пост спортивного директора «Торпедо»: «Они могут назначить кого угодно, даже меня»

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Известный комментатор Георгий Черданцев высказал «СЭ» мнение о назначении экс-нападающего сборной России Ари на пост спортивного директора московского «Торпедо».

«Торпедо» — частный клуб. Могут назначить кого угодно, даже меня или человека с улицы. В принципе, логика в этом назначении есть. Ари — бразилец. Наверняка ему будет проще договориться с игроками из Бразилии о переходе в ФНЛ.

Думаю, это назначение под южно-американский рынок. Мы видим, что бразильцы в Россию едут охотно. Вон в «Зените» половина игроков оттуда. Все-таки бразильцы и их агенты поверят скорее Ари, чем русскому сотруднику клуба. Посмотрим, кого он привезет», — сказал Черданцев «СЭ».

Ари выступал в чемпионате России с 2010 по 2021 год. Нападающий становился чемпионом России в составе московского «Локомотива», выигрывал серебряные медали турнира со «Спартаком», а также стал трехкратным бронзовым призером чемпионата в составе «Краснодара». В 2018 году бразильский футболист получил российское гражданство и провел две игры за национальную команду РФ.

«Торпедо» под руководством тренера Олега Кононова занимает вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 43 очка в 21 матче.

Дарик Агаларов

Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
ФК Торпедо (Москва)
Георгий Черданцев
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