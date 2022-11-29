Черевченко рассмотрит предложение от «Рубина», если оно поступит

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Химок» Игорь Черевченко рассказал о вариантах своего будущего трудоустройства.

«Представители «Рубина» ко мне в последнее время не обращались. Но если предложение от казанцев поступит, то, конечно, буду его рассматривать. Думаю, что «Рубину» вполне по силам решить задачу выхода в Российскую премьер-лигу», — приводит слова Черевченко Vprognoze.ru.

Должность главного тренера «Рубина» стала вакантной после того, как в отставку ушел возглавлявший казанцев в течение последних трех лет Леонид Слуцкий. Сейчас «Рубин» занимает третье место в чемпионате Первой лиги. Команда находится в зоне стыковых матчей за право выйти в премьер-лигу. От второго места, дающего право напрямую перейти в РПЛ, казанцев отделяет одно очко.