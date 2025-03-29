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Мелбет-Первая Лига

29 марта, 13:45

«Черноморец» — «Алания»: онлайн-трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Черноморец» и «Алания» сыграют в 26-м туре первой лиги 29 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Черноморец» и «Алания» сыграют в 26-м туре первой лиги в субботу, 29 марта. Матч пройдет на стадионе «Центральный» в Новороссийске и начнется в 15.00 по московскому времени.

Игру «Черноморец» — «Алания» можно смотреть в официальной группе первой лиги в социальной сети «ВКонтакте». Также встречу в Новороссийске покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке).

Основные события игры «Черноморец» — «Алания» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 26-й тур.
29 марта, 15:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец Н
1:1
Алания

«Черноморец» после 25 туров ФНЛ набрал 43 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице, в предыдущем матче бело-синие обыграли «Чайку» (2:0). У «Алании» — 22 очка и 16-е место в лиге, в предыдущем туре владикавказцы выиграли у «Сокола» (2:1).

Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Черноморец (Новороссийск)
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