Костромской «Спартак» сыграл вничью с «Шинником» в Первой лиге

Костромской «Спартак» на выезде упустил победу над «Шинником» в 16-м туре Первой лиги — 2:2. Матч прошел в Ярославле на стадионе «Шинник».

За костромской клуб забили Артур Гарибян и Александр Саплинов. В составе хозяев отличились Альбек Гонгапшев и Даниил Корнюшин.

«Спартак» продлил серию без побед до пяти матчей (одно поражение и четыре ничьих). Команда с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице.

«Шинник» с 19 очками находится на девятой строчке.

Россия. PARI Первая лига. 16-й тур.

25 октября, 17:00. Шинник (Ярославль)

В другом матче Первой лиги «Черноморец» и «Челябинск» не забили голов — 0:0. На 19-й минуте защитник челябинцев Александр Гапечкин получил красную карточку, на 75-й минуте был удален защитник новороссийской команды Илья Кирш.