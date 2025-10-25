Видео
25 октября, 18:59

Костромской «Спартак» сыграл вничью с «Шинником» в Первой лиге

Ана Горшкова
Корреспондент

Костромской «Спартак» на выезде упустил победу над «Шинником» в 16-м туре Первой лиги — 2:2. Матч прошел в Ярославле на стадионе «Шинник».

За костромской клуб забили Артур Гарибян и Александр Саплинов. В составе хозяев отличились Альбек Гонгапшев и Даниил Корнюшин.

«Спартак» продлил серию без побед до пяти матчей (одно поражение и четыре ничьих). Команда с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице.

«Шинник» с 19 очками находится на девятой строчке.

Россия. PARI Первая лига. 16-й тур.
25 октября, 17:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
2:2
Спартак Кс

В другом матче Первой лиги «Черноморец» и «Челябинск» не забили голов — 0:0. На 19-й минуте защитник челябинцев Александр Гапечкин получил красную карточку, на 75-й минуте был удален защитник новороссийской команды Илья Кирш.

Россия. PARI Первая лига. 16-й тур.
25 октября, 17:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец
0:0
Челябинск
Источник: Таблица Первой лиги
