Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:55

«Черноморец» одержал волевую победу над «Енисеем» в матче первой лиги

Telegram Дзен

«Черноморец» обыграл «Енисей» в матче 10-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

В составе новороссийской команды отличился Егор Иванов. У «Енисея» гол забил Максим Савельев. Еще один мяч на счету защитника красноярцев Максима Ширяева, который перенаправил снаряд в собственные ворота.

Команда Олега Василенко набрала 14 очков и поднялась на шестое место в таблице. «Енисей» опустился на десятую строчку, имея в активе 12 баллов.

В следующем матче «Черноморец» встретится на выезде с «Ротором» 20 сентября, а «Енисей» на следующий день примет «СКА-Хабаровск».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 10-й тур
14 сент, 18:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец Н
2:1
Енисей

Футбол
Первая лига
ФК Енисей
ФК Черноморец (Новороссийск)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В ВАДА заявили, что статья о сокрытии эксперта в деле Валиевой имеет неточности
В Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым
Пушков заявил об осознанном стремлении Британии к военному конфликту с Россией
Агент Джикии оскорбил руководителей клуба, вратаря выставляют из команды, Станкович назвал одну из легенд красно-белых величайшим игроком. Что происходит в «Спартаке»
В посольство РФ в Лондоне обратились 34 иностранца за разъяснением выдачи РВП
Окажет ли поддержка Тейлор Свифт влияние на президентские выборы в США. Разбор
Сегодня
Вчера
Неделя