«Черноморец» одержал волевую победу над «Енисеем» в матче первой лиги

«Черноморец» обыграл «Енисей» в матче 10-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

В составе новороссийской команды отличился Егор Иванов. У «Енисея» гол забил Максим Савельев. Еще один мяч на счету защитника красноярцев Максима Ширяева, который перенаправил снаряд в собственные ворота.

Команда Олега Василенко набрала 14 очков и поднялась на шестое место в таблице. «Енисей» опустился на десятую строчку, имея в активе 12 баллов.

В следующем матче «Черноморец» встретится на выезде с «Ротором» 20 сентября, а «Енисей» на следующий день примет «СКА-Хабаровск».