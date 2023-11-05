Голы Коряна и Нетфуллина помогли «Химкам» обыграть «Черноморец»

«Химки» в гостях обыграли «Черноморец» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:1.

Победу подмосковной команде принесли голы Равиля Нетфуллина (31-я минута), Аршака Коряна (пенальти, 72-я) и Тимура Касимова (90+1-я).

За «Черноморец» на 35-й минуте отличился Шамиль Саадуев.

Хозяева на 14-й минуте остались в меньшинстве — красную карточку получил Денис Фомин. Но в конце первого тайма составы уравнялись. За две желтые карточки с поля удалили Хетага Хосонова.

«Химки» (31 очко) вышли на второе место в ФНЛ. «Черноморец» (18) занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.