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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 17:53

Голы Коряна и Нетфуллина помогли «Химкам» обыграть «Черноморец»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Химки» в гостях обыграли «Черноморец» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:1.

Победу подмосковной команде принесли голы Равиля Нетфуллина (31-я минута), Аршака Коряна (пенальти, 72-я) и Тимура Касимова (90+1-я).

За «Черноморец» на 35-й минуте отличился Шамиль Саадуев.

Хозяева на 14-й минуте остались в меньшинстве — красную карточку получил Денис Фомин. Но в конце первого тайма составы уравнялись. За две желтые карточки с поля удалили Хетага Хосонова.

«Химки» (31 очко) вышли на второе место в ФНЛ. «Черноморец» (18) занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 17-й тур
05 нояб, 16:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец Н
1:3
Химки

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
ФК Химки
ФК Черноморец (Новороссийск)
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