«Черноморец» — «Химки»: у судьи две ошибки при назначении пенальти

На 70-й минуте матча 17-го тура первой лиги «Черноморец» — «Химки» (1:3) арбитр Дмитрий Стрельцов совершил две ошибки, назначив 11-метровый удар в пользу гостей.

Он неверно оценил действия защитника Виктора Гараева, который только положил руку на плечо Амиру Хамаюни Мохаммаду. Футболист подмосковной команды упал сам — не из-за рывка за плечо, не из-за задержки рукой за майку или чего-либо подобного.

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Во-вторых, если Стрельцов определил, что игрок «Черноморца» сфолил, то его следовало удалить с поля с показом красной карточки за лишение соперника явной возможности забить гол. Потому что Мохаммад выбегал один на один с вратарем. Судья же ограничился вынесением предупреждения.