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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 16:08

«Черноморец» победил КАМАЗ в первой лиге, «Торпедо» обыграло «Сокол»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Черноморец» на своем поле одержал победу над КАМАЗом в 20-м туре Мелбет-Первой лиги — 2:1.

Счет на 4-й минуте открыл форвард гостей Давид Караев. На 20-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Романа Акбашева с пенальти. Победный мяч на 84-й минуте забил Иван Енин.

«Черноморец» (33 очка) занимает пятое место в первой лиге. КАМАЗ (22) идет 13-м в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 20-й тур
24 нояб, 14:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец Н
2:1
КАМАЗ

В другом матче 20-го тура «Торпедо» на выезде переиграло «Сокол» (2:1). Победу черно-белым принесли голы Ираклия Манелова и Александра Чупаева. У саратовцев отличился Артем Максименко.

«Торпедо» (40) сохраняет вторую строчку в ФНЛ. «Сокол» (19) идет на 16-й позиции.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 20-й тур
24 нояб, 13:00. Локомотив (Саратов)
Сокол
1:2
Торпедо М

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК КАМАЗ
ФК Сокол (Саратов)
ФК Торпедо (Москва)
ФК Черноморец (Новороссийск)

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