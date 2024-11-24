«Черноморец» победил КАМАЗ в первой лиге, «Торпедо» обыграло «Сокол»

«Черноморец» на своем поле одержал победу над КАМАЗом в 20-м туре Мелбет-Первой лиги — 2:1.

Счет на 4-й минуте открыл форвард гостей Давид Караев. На 20-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Романа Акбашева с пенальти. Победный мяч на 84-й минуте забил Иван Енин.

«Черноморец» (33 очка) занимает пятое место в первой лиге. КАМАЗ (22) идет 13-м в турнирной таблице.

В другом матче 20-го тура «Торпедо» на выезде переиграло «Сокол» (2:1). Победу черно-белым принесли голы Ираклия Манелова и Александра Чупаева. У саратовцев отличился Артем Максименко.

«Торпедо» (40) сохраняет вторую строчку в ФНЛ. «Сокол» (19) идет на 16-й позиции.